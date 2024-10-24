Türkiye’den Öztürkler’e kutlama

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24/10/2024

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Türkiye’den Öztürkler’e kutlama

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof.Dr.Numan Kurtulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen ve bugün görevi devralan Ziya Öztürkler’i telefon ile arayarak kutladı.

Yapılan telefon görüşmelerinde iki ülke ve iki Meclis arasında var olan güçlü bağlara vurgu yapıldı ve yeni süreçte de ilişkilerin en üst düzeyde devam edeceği belirtildi.

Kurtulmuş ve Yılmaz, Başkan Öztürkler’i kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de kutlamalar nedeniyle teşekkür ederken, kendisine verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapacağına olan inancını dile getirdi.

24/10/2024 19:28
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TAGS: Türkiye’den Öztürkler’e kutlama
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