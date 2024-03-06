Türkiye’den Rum Yönetimi’ne eşine az rastlanan navtex yanıtı
06/03/2024
Türkiye, Rum Yönetimi’nin geçtiğimiz günlerde yayımladığı son NAVTEX’i kabul etmediğini duyurdu
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’ndana yapılan resmi açıklamada, Rum Yönetimi’nin NAVTEX’ine geçmişte örneğine az rastlanan diplomatik ifadelerle yanıt verildi
Açıklamada, “ Kıbrıs, 1960 Yılı’nda kurulan Kıbrıs değildir” denildi.
İŞTE RESMİ YANIT
SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 0251/24
AKDENİZ
1. LARNAKA RADYO MA76-089/24 NUMARALI NAVTEX DUYURUSUNDA BELİRTİLEN “KIBRIS” 1960 YILINDA KURULAN DEVLET İLE AYNI DEĞİLDİR.
2. BU NEDENLE, TÜRKİYE, “KIBRIS” İSİMLENDİRMESİNİN HİÇBİR ÖLÇÜDE VEYA ŞEKİLDE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİNİ TANIMA VEYA TÜRKİYE’NİN 1960 YILINDAKİ GARANTİ ANLAŞMASI İLE KURULUŞ ANLAŞMASINDAN KAYNAKLANAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE ZARAR VERMESİ ANLAMINA GELMEYECEĞİNİ BEYAN EDER.
3. GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN, LARNAKA RADYO MA76-089/24 NO.LU NAVTEX DUYURUSU İLE KANUNSUZ İDDİALARINI MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARI GEÇERSİZDİR VE TÜRKİYE TARAFINDAN KABUL EDİLMEMİŞTİR, EDİLMEYECEKTİR.
4. TÜRK KITA SAHANLIĞI İÇİNDEKİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARA AİT ANTALYA NAVTEX İSTASYONU FA76-0224/24 NUMARALI NAVTEX DUYURUSU GEÇERLİ VE YÜRÜRLÜKTEDİR. DENİZCİLERİN EMNİYETİ GÖZETİLEREK ANTALYA İSTASYONUNDAN NAVTEX YAYINI YAPILMAYA DEVAM EDİLECEKTİR.
5. BU BİLDİRİ 16 MAR 24 SAAT 0100Z’DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.