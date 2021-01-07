Türkiye’den sağlığa hibe

Türkiye ile KKTC,arasında sağlık alanında imzalanan anlaşma onaylanarak Türkiye’deki resmi gazetede yayımlandı.

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07/01/2021

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Türkiye’den sağlığa hibe

Türkiye ile KKTC,arasında sağlık alanında imzalanan anlaşma onaylanarak Türkiye’deki resmi gazetede yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 20/11/2020 ve 2/12/2020 Tarihlerinde Ankara’da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Ekli Mutabakat Zaptı ve Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar onaylandı.

Anlaşma  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. 

07/01/2021 11:08
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TAGS: türkiye, sağlık,
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