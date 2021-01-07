Türkiye’den sağlığa hibe
Türkiye ile KKTC,arasında sağlık alanında imzalanan anlaşma onaylanarak Türkiye’deki resmi gazetede yayımlandı.
07/01/2021
Türkiye ile KKTC,arasında sağlık alanında imzalanan anlaşma onaylanarak Türkiye’deki resmi gazetede yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 20/11/2020 ve 2/12/2020 Tarihlerinde Ankara’da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Ekli Mutabakat Zaptı ve Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar onaylandı.
Anlaşma Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.