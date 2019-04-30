HABER KIBRIS

Türkiye'den Venezuela açıklaması

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30/04/2019

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Türkiye'den Venezuela açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, “Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Venezuela’da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz. Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalogla çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız” ifadesini kullandı. 

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TAGS: Türkiye, Venezuela, Çavuşoğlu, haber, kıbrıs
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