Türkiye'den yeni Navtex

Yunanistan, Akdeniz'deki provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye tepki gösterdi, Meis Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini bildiren yeni bir Navtex yayımladı.

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17/12/2020

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Türkiye'den yeni Navtex

Yunanistan, gerilimin azaltılmasına yönelik diyalog çabalarına rağmen uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarına devam ediyor.

Atina yönetimi, Akdeniz'deki Meis Adası'nın gayri askeri durumunu hiçe saydı.

Türkiye, Yunanistan'ın Akdeniz'deki tahriklerine yeni bir Navtex ile cevap verdi.

Adanın 1947 Paris Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.  

17/12/2020 10:46
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TAGS: TÜRKİYE, YENİ NAVTEX, haberkıbrıs,
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