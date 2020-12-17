Türkiye'den yeni Navtex

Yunanistan, gerilimin azaltılmasına yönelik diyalog çabalarına rağmen uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarına devam ediyor.

Atina yönetimi, Akdeniz'deki Meis Adası'nın gayri askeri durumunu hiçe saydı.

Türkiye, Yunanistan'ın Akdeniz'deki tahriklerine yeni bir Navtex ile cevap verdi.

Adanın 1947 Paris Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.

Bu habere tepkiniz:



17/12/2020 10:46