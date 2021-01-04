Türkiye'nin 2020 enflasyonu belli oldu

Türkiye'nin 2020 enflasyonu belli oldu

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04/01/2021

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Türkiye'nin 2020 enflasyonu belli oldu

Aralık ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,25; yıllık bazda ise 14,6 artış kaydetti.

Beklentiler ne yöndeydi?

Reuters anketinde aralık ayı yıllık enflasyon tahminleri yüzde 13,70 ile yüzde 15,27 bandında yer aldı. Aylık enflasyonda ise tahmin aralığı yüzde 0,45-yüzde 1,80 bandında.

AA Finans'ın anketine göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,91 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 14,34.

Foreks anketine göre de ekonomistlerin aralık ayı TÜFE’de  aylık medyan tahmini yüzde 0,95 artış olacağı yönünde gerçekleşti. Yıllık enflasyonda ise medyan tahmin yüzde 14,25, ortalama ise yüzde 14,34 olarak gerçekleşti.

04/01/2021 09:04
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TAGS: Türkiye, 2020 enflasyonu, haberkıbrıs,
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