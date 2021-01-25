Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

Türkiye'nin günlük aşı tablosu Sağlık Bakanlığı'nın 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

Türkiye'de aşılama süreci hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözünü ettiği aşı haritası aktif hale getirildi.

25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla aşı haritası erişime açıldı.

Türkiye'deki 81 ilde aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

En fazla aşı İstanbul'da vuruldu

Haritada en fazla İstanbul'da aşının yapıldığı görülüyor. En fazla aşkının vurulduğu İstanbul'u, Ankara takip ediyor.

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25/01/2021 13:51