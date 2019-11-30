Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen kuralara göre Türkiye A Milli Takımının, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile karşılaşacak. Türkiye maçlarını Roma ve Bakü'de oynayacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'deki rakipleri belli oldu.



Kura çekimine 3. torbadan katılan ay-yıldızlı ekibin A Grubu'ndaki rakipleri İtalya, İsviçre oldu.



A GRUBU: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

B GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C GRUBU: Avusturya, Hollanda, Ukrayna, Play-Dff D Yolu

D GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, Çekya

E GRUBU: İspanya, İsveç, Polonya

F GRUBU: Play-Off A Yolu, Portekiz, Fransa, Almanya

EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna.

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya.

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya.

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri.



TARİHTE İLK KEZ 12 ÜLKEDE DÜZENLENECEK



Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.



Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.



İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek. Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek. Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.

30/11/2019 20:47