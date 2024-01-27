Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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27/01/2024

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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi; görüşmede Kıbrıs konusu da konuşuldu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, New York'taki BM binasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajda, Önal ve Guterres'in bölgesel konuları ele aldığı aktarıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Ukrayna, Kıbrıs, Afganistan ve Gazze'deki durum gündeme geldi.

27/01/2024 12:10
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TAGS: Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Önal, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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