Türkiye'nin Coronavac onayı Çin basınında: Çin'e duyulan güvenin göstergesi

Milliyetçi çizgide yayın yapan devlet gazetesi Global Times "Türkiye'nin Çin aşısını alması Çin'e duyulan güvenin göstergesi" dedi.

Gazete Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 14 Aralık'taki görüşmesinde Çin'in Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğunu söylediğini hatırlattı.

Global Times Sinovac aşısının normal buzdolabı sıcaklıklarında tutulabilmesinin, -70 derecede tutulmaya ihtiyaç duyan Pfizer/BioNTech aşılarına kıyasla büyük bir avantaj sağladığını, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kullanım için daha uygun olduğunu yazdı.

Komünist Parti'nin yayın organı People's Daily ise "Türk Sağlık Bakanı Koca Çin aşılarının güvenli ve etkili olduğunu duyurdu" ifadelerini kullandı.

Kamu yayıncısı CCTV Türkiye'nin Şubat sonuna kadar 50 milyon doz aşı almayı planladığını aktarırken China.com sitesi "Türkiye ilk aşamada dokuz milyon kişiyi aşılayacak" ifadelerine yer verdi.

Guancha haber sitesi Brezilya'daki Butantan Enstitüsü'nün de Sinovac aşısının güvenli olduğunu açıkladığını, Türkiye'deki deneylerde de son derece az yan etki görüldüğünü yazdı.

Sinovac'ın üçüncü faz açıklaması Ocak'ta

Hong Kong gazetesi South China Morning Post ise Sinovac'ın bugüne kadar aşının güvenliği hakkında bir açıklama yapmamasına dair şu ifadeleri kullandı:

"Sinovac aşıların denendiği diğer ülkelerden verileri konsolide etmek için üçüncü faza dair açıklamasını Ocak ayına ertelemişti.

"Türkiye'nin açıkladığı veriler bağımsız kaynaklar tarafından doğrulatılamadı."

Xinhua ajansı bazı Batılı ülkelerin Çin'i "aşı diplomasisi" yürütmekle suçladığını fakat bunun temelsiz olduğunu yazdı:

"'Aşı diplomasisi' dedikleri şey Çin'in dürüst bir şekilde yürüttüğü uluslararası aşı işbirliğidir.

"Salgına karşı işbirliğini artıran Çin bu süreçte hiçbir jeopolitik hedef, ekonomik hesaplama veya siyasi talep içinde bulunmamıştır."

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25/12/2020 15:45