Türkiye’nin dev isimleri, KTSYD seminerinde olacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) 5 – 7 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul Point Hotel’de eğitim semineri düzenleyecek.

Seminer nedeniyle Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin 80’e yakın üyesi, dernek imkânlarıyla İstanbul’a gidecek. Türkiye spor medyasının dev isimlerinin sunum yapacağı seminer 6 Ocak 2024 Cumartesi günü yapılacak. Seminerin son bölümünde ise KTSYD Tüzük Tadilatı Genel Kurulu da yapılacak.

KTSYD başkanı Necati Özsoy’un konuşmasıyla başlayacak olan seminerde, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) başkanı Oğuz Tongsir de katılarak konuşma yapacak. Seminerde

Türkiye spor medyasının önde gelen isimlerinden Nebil Evren, Emek Ege, Şansal Büyüka, Merve Toy, Ender Bilgin ve Erman Toroğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyelerine sunum yapacaklar.