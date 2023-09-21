Türkiye’nin En Başarılı Teknoloji Şirketi KKTC’den!

KKTC merkezli bilişim ve siber güvenlik şirketi SNIPESEC, “Türkiye’nin En Başarılı Teknoloji Şirketi” seçildi.



Adını bilişim ve siber güvenlik alanında Dünya’da başarıyla duyurmayı başaran, KKTC merkezli bilişim ve siber güvenlik şirketi SNIPESEC’e bir ödül de Türkiye’den geldi.

Uluslararası saygın kuruluşlar tarafından akredite edilerek, çok sayıda sertifika ile yetkilendirilen SNIPESEC, Türkiye'de düzenlenen "3. Uluslararası Kariyer ve Başarı Ödülleri” töreninde Yılın En Başarılı Teknoloji Şirketi ödülüne layık görüldü.

Sarı: KKTC’yi Dünya’da Başarıyla Temsil Ediyoruz



İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde konuşan SNIPSEC Kurucu Başkanı Prof. Dr. Arif Sarı, KKTC merkezli bir teknoloji şirketi olarak birçok ülkede önemli projelerde yer aldıklarını ve KKTC’yi Dünya’da başarıyla temsil ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi: “SNIPESEC Bilişim ve Siber Güvenlik Şirketi olarak kurulduğumuz günden bugüne, ‘Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik’ alanında gerek kamu gerek özel sektörde birçok önemli projeye imza atmanın gururunu yaşıyoruz. KKTC, Türkiye ve Estonya başta olmak üzere çok sayıda ülkede yürüttüğümüz kritik görevlerin ardındaki uzman kadromuza ve bize güvenen herkese teşekkürlerimi sunarım.”



Sarı: Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik Farkındalığı Artırılmalı



Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik alanında birçok servis ve hizmet sunduklarını belirten Prof. Dr. Sarı, KKTC’de “Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik” farkındalığının arttırılması ve “Siber Güvenlik” alanında yapılacak etkinliklerin yaygınlaştırılması adına kamu-özel sektör işbirliğinde geliştirilecek her türlü projeye de katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti.



KKTC’nin İlk ve Tek Uluslararası Akredite Bilişim ve Siber Güvenlik Şirketi



2017 yılında kurulan SNIPESEC; eğitim, siber güvenlik, zararlı yazılım analizi, siber saldırı olay müdahalesi, güvenlik operasyon merkezi, dijital dönüşüm ve danışmanlık alanlarında hizmetler yürütmektedir.



SNIPESEC; TSE Hizmet Yeterlik Belgesi (HYB), ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardına sahip uluslararası bir kuruluştur.



2023 yılında, Avrupa Güvenlik ve Olay Müdahale Ekiplerinde (European CERT) aranan tüm hizmet koşullarını sağlayan SNIPESEC, Trusted Introducer listesinde sayılı şirketler arasına girmeye hak kazanmıştır.