Türkiye'nin en büyük medya dağıtım şirketi Yaysat kapatılıyor

Oda TV'de yer alan haberde, Türkiye'nin en büyük medya dağıtım şirketi Yaysat'ın kapatılacağı iddia edildi. Haberde Yaysat yönetiminin, dağıtım yaptığı yayın kuruluşlarına "Bu ay son, kapatıyoruz" bildiriminde bulunduğu ileri sürüldü.

"Muhalif medyayı boğacak kararı Oda TV duyuruyor" başlığıyla yayımlanan haberde "Türkiye'de gazete ve dergilerin dağıtımını yapan iki şirket bulunuyor. Birisi; hükümetin yayın organlarından Sabah ve Atv'nin de içinde bulunduğu Turkuvaz Medya'nın sahibi olduğu Turkuvaz Dağıtım. Medya grubunun başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak bulunuyor" dendi.

Diğerinin Yaysat olduğu belirtilen haberde, şirketin mart ayında Demirören Medya Grubu tarafından satın alındığı hatırlatıldı.



Haber, şöyle devam etti:

— Yaysat'ın kapatılma kararıyla, medyada dağıtım alanı tekelleşiyor. Basılı yayınları sadece, başında Albayrak'ın bulunduğu Turkuvaz Dağıtım yapacak. Yani artık, Türkiye'deki gazete bayilerinde yer almak isteyen bütün yayın organları, mecbur olarak Turkuvaz'la anlaşmak zorunda. Turkuvaz'ın hangi medya organından ne kadar ücret isteyeceğine dair herhangi bir sınırlama, düzenleme bulunmuyor.

— Oda TV'nin edindiği bilgiye göre; Demirörenler Yaysat'ı kapatma kararı aldı. Yaysat'ın kapatılacağı, çalışılan yayın kuruluşlarına "Bu ay son, kapatıyoruz" diye bildirildi.