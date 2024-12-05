Türkiye’nin en çok taraftar çeken stadyumları sıralaması değişti: Bursaspor dört büyüklere kafa tuttu
Türkiye’de en yüksek seyirci ortalamasına sahip takımlar listelendi. Sıralama değişirken 3.Lig ekibi Bursaspor'un sıralamadaki yeri dikkat çekti. Yeşil-beyazlılar, dört büyüklere kafa tutarken listede ikinci ligde mücadele eden Kocaelispor, Amedspor gibi takımlar yer aldı.
05/12/2024
Türkiye’nin en fazla seyirci çeken takımları belli oldu. Seyirci ortalamalarına göre hazırlanan listede ilk 10’da 7 Süper Lig takımı yer alırken Göztepe ve Samsunspor gibi ekipler bu sezon gösterdikleri performansın karşılığını hem yeşil sahalarda hem de tribünlerde aldı. Transfermarkt verilerine göre en çok seyirciye sahip takımlar sıralaması değişti. İşte, Türkiye’nin en fazla seyirci çeken stadyumları sıralaması…
10- Amedspor 10.573 (eski sıralaması 8)
9-Konyaspor 10.891 (eski sıralaması 9)
8-Kocaelispor 11.810 (eski sıralaması 10)
7-Samsunspor 12.151 (eski sıralaması 6)
6- Göztepe 14.113 ( eski sıralaması 7)
5-Bursaspor 18.225 (eski sıralaması 3)
4-Trabzonspor 20.311 (eski sıralaması 5)
3-Beşiktaş 31.387 (eski sıralaması 4)
2-Fenerbahçe 34.135 (değişmedi)
1-Galatasaray 40.119 (değişmedi)