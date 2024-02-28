Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı: Servetleri dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncuların rol aldıkları yapımlardan ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü yıldızların servetlerini açıklayan Celebsrevealed.com, Türk oyuncuların servetini açıkladı.

İşte Türkiye'nin en çok kazanan 5 oyuncusu ve servetleri...

5. SERENAY SARIKAYA

Son olarak Aile dizisinde rol alan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya listenin beşinci sırasında yer aldı.

Sarıkaya'nın mal varlığının 186 milyon TL olduğu belirtiliyor.

4. HANDE ERÇEL

Son olarak Bambaşka Biri dizisinde rol alan ve Hakan Sabancı birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen Erçel'in serveti 249 milyon TL olarak açıklandı.

3. CAN YAMAN

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen oyuncu üç numarada yer aldı. Yaman'ın serveti 10 milyon dolar yani 311 milyon TL olarak açıklandı.

2. MERYEM UZERLİ

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle üne kavuşan oyuncunun serveti 10 milyon dolar yani 311 milyon TL.

1. KIVANÇ TATLITUĞ

Son olarak Aile dizisinde ve İstanbul İçin Son Çağrı filminde rol alan Tatlıtuğ'un servetinin ise 15 milyon dolar yani 466 milyon TL olduğu belirtildi.