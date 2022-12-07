Türkiye'nin F-16 alımını şarta bağlayan maddeler ABD savunma bütçesinden çıkarıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı. Ancak şimdi sıra Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Bob Menendez'in onayına geldi. Onay çıkması halinde tasarı Başkan Joe Biden'a sunulacak.

ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verdi.



Tasarının son halinde, Rum lobisine yakınlıklarıyla bilinen New Hampshire Temsilcisi Demokrat Chris Pappas, Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, New York Temsilcisi Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis ve New Jersey Temsilcisi Demokrat Frant Pallone dahil 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarının Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen Türkiye’ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almadı.



İlgili maddelerin çıkarılması, daha önce New Jersey Senatörü Bob Menendez ile Maryland Senatörü Chris van Hollen’ın sunduğu benzer maddelerin NDAA tasarısının Senato versiyonuna eklenmemesinin ardından geldi.

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07/12/2022 11:32