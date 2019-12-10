Türkiye'nin F-35 uçaklarını ABD Hava Kuvvetleri alıyor

Türkiye'nin F-35A tipi savaş uçaklarını ABD Hava Kuvvetlerince satın alacak. ABD'nin 2020 mali yılı savunma bütçesinin Senato ve Temsilciler Meclisince hazırlanan ortak metinde, Türkiye’ye teslim edilmesi planlanan F-35 uçaklarının hava kuvvetlerine satın alınması öngörülüyor.

2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak bilinen ve Kongrenin iki kanadının geçirdiği tasarıların birleştirilmesiyle son halini alan yasanın Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor.

Türkiye'ye Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği ifade ediliyor

10/12/2019 12:15