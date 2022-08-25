Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

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25/08/2022

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Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 42. basamaktaki yerini korudu. Brezilya sıralamanın yine zirvesinde yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 1475,13 puana sahip ay-yıldızlı ekibin klasmandaki yeri değişmedi.

Sıralamada ilk 20'de değişiklik yaşanmadı. Brezilya yine ilk sırada bulunurken, Belçika 2'nci ve Arjantin de 3'üncü sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, üçer basamak yükselen Moritanya (107. sıra) ve Botsvana (146) kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 6 Ekim'de açıklanacak.

25/08/2022 20:24
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TAGS: Türkiye’nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
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