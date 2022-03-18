Türkiye'nin futbolda Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 4'e düştü

Türkiye'nin ülke puanı sebebiyle Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 5'ten 4'e düştü.

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18/03/2022

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Türkiye'nin futbolda Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 4'e düştü

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle mart ayı itibarıyla Avrupa'da takımı kalmayan Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kaldı.

Elde edilen bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

18/03/2022 08:50
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TAGS: Galatasaray, Türkiye, uefa
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