Türkiye’nin gönderdiği 2 adet jeneratör KKTC’de

Türkiye’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücünde jeneratör  KKTC’ye geldi

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29/06/2022

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Türkiye’nin gönderdiği 2 adet jeneratör KKTC’de

Türkiye’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücünde jeneratör  KKTC’ye geldi.

Maliye Bakanı Sunat Atun, toplamda 50 megawat iki adet jeneratör ile ülkedeki enerji açığının kapatılacağını belirtti. Bakan Atun, ayrıca 10 gün içerinde 2 adet jeneratörün kurulumunun gerçekleşeceği belirtildi.

Atun, “ yapılacak çağdaş çalışmalarla söz verdikleri üzere KKTC elektrik enerjisi sorunu diye bir sorunu kalmayacağını” söyledi.

Bakan Atun,  elektrik sorunun giderilmesi yönündeki son çalışmalarını yazılı bir açıklama yaparak anlattı.

29/06/2022 10:17
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TAGS: jeneratör  , KKTC, sunat atun
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