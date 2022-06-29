Türkiye’nin gönderdiği 2 adet jeneratör KKTC’de

Türkiye’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücünde jeneratör KKTC’ye geldi.

Maliye Bakanı Sunat Atun, toplamda 50 megawat iki adet jeneratör ile ülkedeki enerji açığının kapatılacağını belirtti. Bakan Atun, ayrıca 10 gün içerinde 2 adet jeneratörün kurulumunun gerçekleşeceği belirtildi.

Atun, “ yapılacak çağdaş çalışmalarla söz verdikleri üzere KKTC elektrik enerjisi sorunu diye bir sorunu kalmayacağını” söyledi.

Bakan Atun, elektrik sorunun giderilmesi yönündeki son çalışmalarını yazılı bir açıklama yaparak anlattı.

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29/06/2022 10:17