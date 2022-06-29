Türkiye’nin gönderdiği 2 adet jeneratör KKTC’de
Türkiye’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücünde jeneratör KKTC’ye geldi
29/06/2022
Türkiye’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücünde jeneratör KKTC’ye geldi.
Maliye Bakanı Sunat Atun, toplamda 50 megawat iki adet jeneratör ile ülkedeki enerji açığının kapatılacağını belirtti. Bakan Atun, ayrıca 10 gün içerinde 2 adet jeneratörün kurulumunun gerçekleşeceği belirtildi.
Atun, “ yapılacak çağdaş çalışmalarla söz verdikleri üzere KKTC elektrik enerjisi sorunu diye bir sorunu kalmayacağını” söyledi.
Bakan Atun, elektrik sorunun giderilmesi yönündeki son çalışmalarını yazılı bir açıklama yaparak anlattı.