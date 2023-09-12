Türkiye'nin grubunda puan durumu ne oldu? Türkiye A Milli takımın grubunda fikstür
EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan deplasmanda Ermenistan'ı mağlup etti.
12/09/2023
Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk etti. Milliler, Ermenistan ile 1-1 berabere kalıp büyük bir fırsat tepti. Peki Türkiye'nin grubunda oluşan puan durumu nasıl oldu?
TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA PUAN DURUMU
Türkiye, Ermenistan ile berabere kalınca 5 maç sonunda puanını 10'a yükseltti. Ermenistan ise 5 maçta 7 puan topladı.
Türkiye, D grubunda ikinci sırada yer alırken, Hırvatistan ise puanını 10'a yükselterek liderliğe çıktı.
Galler, Letonya'yı deplasmanda yenerek puanını 7'ye yükseltti.
illi takım grubunda bir sonraki maçta Hırvatistan deplasmanına çıkacak.
D grubunda puan tablosu şöyle oluştu:
1- Hırvatistan | 4 maç 10 puan
2- Türkiye | 5 maç 10 puan
3- Ermenistan | 5 maç 7 puan
4- Galler | 5 maç 7 puan
5- Letonya | 5 maç 0 puan
TÜRKİYE'NİN BULUNDUĞU D GRUBUNDA FİKSTÜR
12 Ekim | Hırvatistan-Türkiye