Türkiye'nin grubunda puan durumu ne oldu? Türkiye A Milli takımın grubunda fikstür

EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan deplasmanda Ermenistan'ı mağlup etti.

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12/09/2023

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Türkiye'nin grubunda puan durumu ne oldu? Türkiye A Milli takımın grubunda fikstür

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk etti. Milliler, Ermenistan ile 1-1 berabere kalıp büyük bir fırsat tepti. Peki Türkiye'nin grubunda oluşan puan durumu nasıl oldu?

TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA PUAN DURUMU

Türkiye, Ermenistan ile berabere kalınca 5 maç sonunda puanını 10'a yükseltti. Ermenistan ise 5 maçta 7 puan topladı.

Türkiye, D grubunda ikinci sırada yer alırken, Hırvatistan ise puanını 10'a yükselterek liderliğe çıktı. 

Galler, Letonya'yı deplasmanda yenerek puanını 7'ye yükseltti. 

illi takım grubunda bir sonraki maçta Hırvatistan deplasmanına çıkacak.

D grubunda puan tablosu şöyle oluştu:

1- Hırvatistan | 4 maç 10 puan 
2- Türkiye | 5 maç 10 puan
3- Ermenistan | 5 maç 7 puan
4- Galler | 5 maç 7 puan
5- Letonya | 5 maç 0 puan

TÜRKİYE'NİN BULUNDUĞU D GRUBUNDA FİKSTÜR

12 Ekim | Hırvatistan-Türkiye

12/09/2023 10:10
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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