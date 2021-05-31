Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu: 122 can kaybı...

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. 31 Mayıs Pazartesi gününün verilerine göre, 219 bin 461 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 54 milyon 139 bin 309’a ulaştı.

6 BİN 493 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bugün semptom gösteren 596 hastayla birlikte 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404’e çıktı. Can kaybı da 122 artarak 47 bin 527’ye yükseldi.

1339 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 9 bin 582 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.8, ağır hasta sayısı da bin 339 oldu.

YATAK VE ERİŞKİN YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI ARTTI

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük tabloda, hastanelerin doluluk oranlarına da yer veriliyor. Buna göre, yatak doluluk oranı yüzde 49.1’den yüzde 49.9’a; erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9’dan 62.8’e yükseldi.

Dün yüzde 29.9 olan ventilatör doluluk oranı da yüzde 27.6’ya geriledi.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 30 Mayıs verilerine göre, 218 bin 957 test yapılırken semptom gösteren 582 hastayla birlikte 6 bin 933 yeni vaka tespit edilmişti. 134 kişi hayatını kaybederken 10 bin 763 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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31/05/2021 21:48