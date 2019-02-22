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Türkiye'nin İkinci Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'nda

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisinin Çanakkale Boğazı'nda olduğunu bildirdi.

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22/02/2019

Türkiye'nin İkinci Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'nda

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizlerimizde şanlı bayrağımızı dalgalandıracak ikinci sondaj gemimiz Çanakkale Boğazı'nda. Hem kara hem de denizlerimizdeki yer altı kaynaklarımızı insanımızın hizmetine sunacağız. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Varsa mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.

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TAGS: Fatih Dönmez, haber, kıbrıs, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
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