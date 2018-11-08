Türkiye’nin ilk canlı 5G deneyimi Turkcell ve Samsung’dan

Turkcell, Türkiye’nin dünyada 5G’yi kullanan ilk ülkelerden biri olması için

çalışmalarına devam ediyor.

Turkcell, Türkiye’nin ilk canlı 5G deneyimine Samsung Electronics Türkiye iş birliğiyle imza attı. 5G teknolojisi, Turkcell altyapısı ve Samsung’un sunduğu 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi sayesinde Türkiye’de ilk kez Turkcell’in kurduğu canlı deneyim alanlarında hayat buldu.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell ve 5G teknolojilerinin öncülerinden Güney Koreli Samsung, hayata geçirdikleri iş birliği sayesinde Türkiye’de bir ilke imza attı. Türkiye’nin dünyada 5G teknolojisine sahip ilk ülkelerden biri olması için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Turkcell ve uçtan uca 5G çözümleri sunan Samsung, 5G’yi deneyimletmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

26 GHz frekansı üzerinden Samsung’un sunduğu 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi, Turkcell’in üstün altyapısı ile birleşince konuklar, etkinlikte yer alan 4K UHD Canlı Yayın, Bulut Oyun, 360 Derece Kamera İzleme ve Sanal Gerçeklik için kurulmuş deneyim alanlarında ilk kez 5G ile tanık olma fırsatı buldu.

“Hedefimiz açık: Türkiye ilklerden biri olacak”

Etkinlikte konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak Türkiye’de yine bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 5G alanında Türkiye’nin söz sahibi olması ve en yeni teknolojilerin Türkiye’de de hayat bulması için uluslararası teknoloji devleriyle işbirliklerimize devam ediyoruz. İşte bugün burada yaşattığımız ilk canlı 5G deneyimi, Şubat ayında Güney Kore’de Samsung ile imzaladığımız işbirliği protokolünün hayata geçmiş olan somut bir örneği. Bugün burada 5G ile müşterilerimiz için son nesil yüksek hızda kablosuz erişimin artık mümkün olduğunu gösterdik. Hedefimiz açık; Türkiye’nin dünyada 5G teknolojisine sahip ilk ülkeler arasında yer alması… Turkcell tüm Türkiye’ye bugün dünyada mümkün olan en hızlı mobil şebekeyi kurmuş durumda. 5G sadece bir haberleşme teknolojisi değil; topyekûn dönüşümün, otomotiv, tarım, sağlık gibi sektörlerin dijitalleşmesinin ve Sanayi 4.0 dönüşümünün temeli. Tüm çabalarımız, teknoloji tüketen değil üreten ülke konumuna gelebilmek yönünde. Bu yönde yapılan tüm yatırım ve iş birliklerini çok önemsiyoruz. Samsung ile böylesine önemli bir ‘ilk’e imza atmaktan ötürü çok mutluyuz. İş birliğimiz tüm verimliliğiyle devam edecek” dedi.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim, “Türkiye’nin gelişmiş teknolojilere sahip olma amacıyla hayata geçirdiği fikirlere, Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık örneğinde görüldüğü şekilde destek olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Samsung’un küresel düzeyde attığı adımlarla pekişen 5G teknoloji birikimini Türkiye’deki son kullanıcılarla buluşturmak için bugün Turkcell ile birlikte önemli bir adım attık” diye konuştu.

Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Pek çok ilkle dünyanın sayılı operatörlerinden biriyiz ve geleceğin teknolojileriyle daha kaliteli bir şebeke deneyimi sunma çabasındayız. 4,5G altyapımızı kurarken, geleceği yani 5G’yi düşündük ve buna uyumlu bir sistem kurduk. Üstün altyapımız 5G’yi ülkemizde mümkün kılıyor. Samsung gibi teknoloji devleriyle yaptığımız işbirlikleri sayesinde gelecek nesil teknolojiler konusundaki çalışmalarımız devam edecek. Bugün burada, tüm konuklarımızla 5G’yi deneyimlemek bu yolda atılmış olan çok önemli bir adımdır” dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca “Ülkemizde 2,5 asırdır büyüyen bilim ve eğitim hayatımız var. Hayat çok hızlı değişiyor, dönüşüyor. Artık bilgi çağı gündemimizde. Petrolün yerine artık bilgi var. Bilgiye sahip olan ve analiz edenler dünyayı da yönetiyorlar. Bilgi çağı hızlı erişim gerektiriyor. Bakıyoruz ki günümüzde en büyük şirketler telekomünikasyon şirketleri. Bugün de dünya devlerinden ikisi ile beraberiz. Turkcell ve Samsung’la birlikte İTÜ’nün de bu projede katkımızın olması mutluluk verici. Üniversitemiz de gerek sektöre kaliteli insan gücü yetiştirme, gerekse altyapı ve teknoloji çalışmaları son hızıyla devam ediyor” şeklinde konuştu.

5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi sayesinde fiber kablo altyapısının bulunmadığı ev ve iş yerlerinde, yüksek kalitede Gigabit bağlantı hızlarına ulaşılabiliyor. Turkcell Maltepe Plaza ve Kadıköy’ün yanı sıra yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi için Turkcell’in yürüttüğü üniversite işbirlikleri kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde de denenen Samsung’un 5G Kablosuz Erişim Teknolojisi, esnek ve hızlı uygulanan bir çözüm olması açısından da öne çıkıyor.

Samsung, geçtiğimiz Şubat ayında, 5G radyo (erişim birimi ve sanallaştırılmış RAN), 5G yönlendiriciler ve gelecek nesil çekirdekten oluşan dünyanın ilk tamamen ticari 5G FWA çözümlerini tanıtmıştı. Güney Koreli teknoloji devi, ilk ticari ASIC tabanlı 5G modemlerini ve RFIC'lerini kendi teknolojilerini kullanarak geliştirdi. 5G FWA çözümleri, son kullanıcıların fiber optik kablo döşemeden Gigabit hızında geniş bant servislerine sahip olmalarını sağlayacak. Samsung tarafından Ağustos ayında yapılan açıklamada 5G, Yapay Zeka, Otomotiv Elektroniği ve Biyolojik İlaçlar gibi gelişmekte olan teknolojiler için önümüzdeki 3 yıl içinde 22 milyar dolar yatırım yapacağı duyurulmuştu.

5G ile en yeni teknolojiler denendi

İstanbul Maltepe’deki Turkcell binasında hayat bulan 5G ile davetliler teknolojiyle gelinen en ileri noktaları canlı olarak deneyimleme imkânını yakaladılar. UHD Yayın İzleme standında ultra yüksek çözünürlüklü yayınları 5G ile kesintisiz izleyebildiler. Bulut üzerinden oyun oynama deneyimi ile en gelişmiş oyunları 5G ile oynamanın keyfini çıkardılar. Davetliler ayrıca 360 derece çekim yapabilen kameralar ile 5G üzerinden kesintisiz canlı yayının da yapıldığı deneyim alanında sanal gerçekliğin 5G ile geldiği boyutu da deneyimlediler.