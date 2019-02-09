Türkiye'nin İlk İstihbarat Gemisi Denize İndi
09/02/2019
Tuzla'da Türk Savunma Sanayii için büyük bir adım olan Türkiye'nin ilk istihbarat gemisinin 'Denize İniş Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:
-Türk tersaneciliği herkesin takdirini topluyor.
-Ufuk korveti alanının lideri olmaya namzettir.
- 3 yılda PKK ve ve DEAŞ başta tüm terör örgütlerine karşı büyük başarılar kazandık.
- CHP genel başkanı'nın tank palet fabrikasıyla ilgili iddialarının milli hassasiyetle ilgisi yoktur, hala yabancılara satıldı yalanını söylüyor.
- Tank palet fabrikasının mülkiyetinin satılması söz konusu değildir.
"Türk Savunma Sanayii adına tarihi bir adım attığımız günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.