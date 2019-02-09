Türkiye'nin İlk İstihbarat Gemisi Denize İndi

Tuzla'da Türk Savunma Sanayii için büyük bir adım olan Türkiye'nin ilk istihbarat gemisinin 'Denize İniş Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

-Türk tersaneciliği herkesin takdirini topluyor.

-Ufuk korveti alanının lideri olmaya namzettir.

- 3 yılda PKK ve ve DEAŞ başta tüm terör örgütlerine karşı büyük başarılar kazandık.

- CHP genel başkanı'nın tank palet fabrikasıyla ilgili iddialarının milli hassasiyetle ilgisi yoktur, hala yabancılara satıldı yalanını söylüyor.

- Tank palet fabrikasının mülkiyetinin satılması söz konusu değildir.

"Türk Savunma Sanayii adına tarihi bir adım attığımız günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.