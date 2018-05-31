Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih, Akdeniz’e uğurlandı

Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Akdeniz’e uğurlandı.

Gemiye Fatih ismi verildi. Gemi, ilk sondajı ise bu yaz Akdeniz’de yapacak.

Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin Akdeniz’e uğurlandığı törende konuşan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için ‘Fatih’ ismini koyduk” dedi…

Albayrak, “2 bin 600 metre derinliğinde Antalya açıklarındaki ilk sondajı bu yaz yapmak üzere Fatih’i uğurluyoruz” diye konuştu…

Karadeniz’de de çalışma yapılacağına işaret eden Albayrak, “Karadeniz için ikinci gemimizi de bu yıl içinde TPAO’nun portföyüne katıp denizlerimizi arayacağız.” ifadesini kullandı.