Türkiye’nin İlk Uzay Mühendisi Turgay Karakaş DAÜ’de Söyleşi Gerçekleştirecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Türkiye’nin İlk Uzay Mühendisi ve Türkiye Yüzyılı Bilim İnsanı ünvanlarına sahip TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Uzay Mühendisi Turgay Karakaş’ı ağırlamaya hazırlanıyor. DAÜ Özel Eğitim Kulübü tarafından organize edilen söz konusu etkinlik 23 Aralık 2024 Pazartesi günü, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Karakaş, “İmkansız Diye Bir Şey Yoktur, Sadece Biraz Zaman Alır” konulu gerçekleştireceği söyleşide, zorluklara rağmen elde ettiği başarıları ve uzay mühendisliği alanındaki deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacak. Katılımın yoğun olmasının beklendiği söyleşi ile öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve kariyer hedeflerine ışık tutmak amaçlanıyor.

Turgay Karakaş Kimdir?

Halk arasında beyin felci olarak bilinen serebral palsi ile dünyaya gelen Turgay Karakaş, 6 yaşına kadar hiç yürüyememiş ve konuşamamıştır. 7 yaşında üstün zekalı tanısı konulan Karakaş, ilkokul 1. sınıfı hiç okumadan eğitimine 2. sınıftan başladı. Karakaş, üniversiteye giriş sınavında gösterdiği üstün başarı ile Türkiye 25.’si olarak Ankara Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında eğitim aldı. Karakaş, tamamladığı 3 yandal ve 2 yüksek lisans eğitiminin ardından Türkiye’nin ilk uzay mühendisi olma ünvanına sahip oldu.