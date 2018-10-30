Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de işbaşında

Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisi’ne çalışmalarına Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla düzenlenen törenin ardından başladı.

Fatih, bugün akşam saatlerinde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını Alanya-1 kuyusunda gerçekleştirecek.

Antalya’nın 2 mil açığında bulunan Fatih, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılacağı program sonrası sondaj çalışmalarını, Antalya açıklarında Kıbrıs’ın batısında Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yapacak.

Fatih sondaj gemisi, Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gemide düzenlenen törende, “Enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımıyla kendi gemimizle derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Gazetecilerin herhangi bir tehdit yada tacize karşı Türkiye’nin tavrının ne olacağı sorusuna yanıt veren Bakan Dönmez “Şu anda herhangi bir güvenlik riski yok ancak taciz olursa deniz kuvvetlerimiz gereğini yapacaktır.”diye konuştu.

“Tek taraflı, gayrı meşru ve Türkiye’nin hakkını engellemeye yönelik adım atmaya tevessül edenlere uluslararası hukuktan doğan hakkımızı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını sonuna kadar her platformda koruyacağımızı hatırlatmak isterim” şeklinde konuşan Dönmez, Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs’ta bulunan Türk toplumunun da hakkını gözetmek durumundadır olduğunu anımsattı.

Bakan Dönmez, “bir hidrokarbon rezervi keşfi yapılacaksa bunun hakça ve adil bir şekilde iki toplum arasında paylaşılması lazım. Anlaşma olmadan tek taraflı yapılan adımlar doğru bulmuyoruz” vurgusu yaptı.