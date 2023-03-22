Türkiye'nin Kıbrıs politikası değişmesi halinde Tatar istifa edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs politikası değişmesi halinde Cumhurbaşkanlığını makamını bırakacağını söyledi

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22/03/2023

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Türkiye'nin Kıbrıs politikası değişmesi halinde Tatar istifa edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Mayıs'ta Türkiye’de gerçekleşecek seçimlerin ardından iktidarla birlikte Kıbrıs politikasının değişmesi halinde “zik-zak” çizmeyeceğini ve Cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağını belirtti. Ersin Tatar, "Türkiye'nin Kıbrıs politikasının asla değişmeyeceğini vurgulayarak değişmesi halinde de "Cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağını ve Kanal T’ye gidip oturacağını, onuruyla yaşayacağını açıkladı.

 Tatar: "Böyle doğdum, böyle ölürüm " 

Gündem Kıbrıs’ta katıldığı TV programında Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar değiştiği takdirde, politikanın değişebileceği ihtimalinin sorulması üzerine Tatar,  “Böyle doğdum, böyle ölürüm. Bende yamuk olmaz, zikzak olmaz. Cumhurbaşkanlığını bırakırım. hayatıma dönerim. Kanal T’ye gider otururum, onurumla yaşarım. Başka yollara girmek bana yakışmaz, girmem de" ifadelerini kullandı.

Ancak Türkiye’nin politikasının bu saatten sonra değişeceğini düşünmediğini söyleyen Tatar, Kıbrıs politikasının, milli bir siyaset olduğuna değindi.

Kaynak:Gündem Kıbrıs

22/03/2023 11:53
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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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