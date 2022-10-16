Türkiye’nin kıta sahanlığından geçiyor: AB, Kıbrıs üzerinden İsrail’e kablo çekiyor

Rum Kesimi’nde önceki gün AB’ye Doğu Akdeniz’den elektrik sağlayacak denizaltından kablo hattı projesiyle ilgili tören yapıldı.

(Ömer Bilge / LEFKOŞA)

AB’nin, Doğu Akdeniz ülkelerinden elektrik temin etmek amacıyla Yunanistan, Kıbrıs adası ve İsrail’e uzanan deniz altından kablo projesi (EuroAsia interconnector), Kıbrıs Rum yönetiminde törenle başlatıldı. Projenin bir bölümü ise Antalya açıklarında Türkiye’nin kıta sahanlığından geçiyor.

RUM KESİMİNDE TÖREN

Kıbrıs Rum yönetimindeki sembolik enerji bağlantı törenine Rum lider Nikos Anastasiadis’in yanı sıra, projeye 657 milyon Euro katkı koyan AB Komisyonu’nun enerjiden sorumlu komiseri Kadri Simson ile İsrail, Mısır ve Ürdün Enerji Bakanları da katıldı. Törene katılan Anastasiadis ile AB ve diğer ülkelerin bakanları, sembolik olarak bir kablo bağladılar.

AB’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ

2030’da tamamlanması planlanan 2 bin megavat kapasiteli ve 1200 kilometre uzunluğundaki enterkonnekte hat, 6.5 milyar Euro’ya mâl olacak. Anastasiadis törende yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın Girit adası ile Rum yönetimindeki ilk bölümün 2027 sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Rum lider, İsrail’e uzanacak elektrik hattı ile AB’nin enerji güvenliğine büyük katkı sağlanacağını kaydetti. AB Enerji Komiseri Kadri Simson ise son enerji krizinin projeyi daha önemli hale getirdiğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN YETKİ ALANINI YOK SAYIYOR

Projeyle ilgili yayınlanan haritalarda deniz zeminine döşenecek hattın Girit adası ile Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki bölümü (Antalya açıkları) Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde yer alıyor. Rum yönetimi ve Yunanistan, enerji hattıyla ilgili kullandığı haritalarda Türkiye’nin kıta sahanlığını yok sayıyor ve Kaş açıklarındaki Meis adası ile birleştirerek bölgeyi kendi alanı kabul ediyor.

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16/10/2022 11:27