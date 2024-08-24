Türkiye'nin köklü kulübünde borç gırtlağa dayandı: Futbolcular eski formayı giyecek

2. Lig ekibi Altay, kulübün borçları nedeniyle geçen sezon 1. Lig'de giyilen formalarını bu sezon da kullanacak.

ads ads ads ads
24/08/2024

ads
Türkiye'nin köklü kulübünde borç gırtlağa dayandı: Futbolcular eski formayı giyecek


2. Lig ekibi Altay, kulübün borçları nedeniyle geçen sezon 1. Lig'de giyilen formalarını bu sezon da kullanacak.

TFF 2'nci Lig'e büyük bir borç yüküyle düşen Altay, yeni sezonda eski formalarıyla mücadele edecek. Siyah-beyazlıların mayıs ayı sonunda yapılan genel kurulunda kulübün borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklanmış ve Futbol şubesinin bir şirkete devredilmesi kararı alınmıştı. Bu süreçte yatırımcı bulamayan İzmir temsilcisinde mali sıkıntıların sürmesi yönetimin farklı çözümler aramasına neden oldu.

GEÇEN SEZONUN FORMALARI GİYİLECEK

Altay'ın 2024-2025'te geçen sezon 1'inci Lig'de giydiği formalarla sahaya çıkacağı belirtildi. Eksik olan formaların tedarik işlemlerinin yapıldığı öğrenildi. Kulüp masraflarını kısma yöntemine giden yönetimin alacağı bulunan oyunculara ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sürdürdüğü bildirildi. Altay'da sağlık kontrollerinin de önümüzdeki hafta gerçekleşeceği gelen haberler arasında.

24/08/2024 15:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: spor
MANŞETLER

HK SPOR

Galatasaray'a tehdit: Derrick Köhn'ün transferi için flaş iddia

HK SPOR

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Derrick Köhn'ün eski kulübü Hannover 96'ya transfer olabileceği iddia edildi. Alman basınında Galatasaray'ın Hannover 96'ya Köhn'ün transfer ücretinin tamamını henüz ödemediği, anlaşmanın bu ödenmeyen ücretten düşülerek gerçekleştirilme ihtimali yazıldı. Öte yandan Hannover 96'nın transfer ücretinin tamamının ödenmemesi durumunda Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmekle tehdit ettiği belirtildi.

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.