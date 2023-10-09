Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Kaya, Anuga Gıda Fuarı’nda KKTC stantlarını ziyaret etti

Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Anuga Gıda Fuarı’nda KKTC stantlarını ziyaret etti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan verilen bilgiye göre, Almanya’nın Köln kentinde devam eden Anuga Gıda Fuarı'nda KKTC standlarını ziyaret eden TC Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve TC Düesseldorf Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk Kıbrıs Türk sanayicileriyle görüştü.

Açıklamada, KKTC’den ürünlerin fuara ulaştırılmasında Ticari Ataşe İrem Ekmekçi Konuk’un katkılarının olduğu belirtildi.