Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Belediyelere yönelik proje teklif çağrısı...

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, “Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi" ödeneklerinden yararlanmak isteyen Belediyelerin, proje teklif dosyalarını 2 Aralık tarihine kadar belediyeproje.kei.gov.tr adresi üzerinden sisteme yüklemeleri gerektiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yürütülen ‘Belediye Ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi’ ödeneklerinden yararlanmak isteyen Belediyelerin, proje teklif dosyalarını 1 Kasım 2024 tarihinden başlayarak, en geç aşağıda belirtilen tarihe kadar belediyeproje.kei.gov.tr adresi üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvurular https://belediyeproje.kei.gov.tr adresi üzerinden online alınacaktır. Son başvuru tarihi: 2 Aralık 2024 saat: 15.00.”