Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, Dijital Dönüşüm Ofisi yetkilileriyle görüştü

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve KKTC Dijital Dönüşüm Ofisi yetkilileriyle görüştü, iş planı oluşturuldu.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Serim, "KKTC’de e-Devlet ile dijital dönüşüm projelerinin bir an evvel hayata geçerek KKTC’de ve yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarına en hızlı ve etkin hizmetin sunulabilmesi adına T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC Dijital Dönüşüm Ofisi yetkilileriyle bugün bir araya gelerek verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İş planını oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Serim, "Hedefimiz en kısa sürede dijital dönüşümle KKTC vatandaşlarının kamu hizmetlerinden en hızlı şekilde yararlanmaları olacaktır" dedi.