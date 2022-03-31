Türkiye'nin Milli güreşçisi Taha Akgül kariyerinde 9. kez Avrupa şampiyonu oldu

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü günün son müsabakasında Taha, ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Erkekler serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden Taha, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Magomedgadzhi Nurasulov'u 5-0, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Daniel Ligeti'yi 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.

Taha Akgül, serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de bronz madalya alan Taha, ayrıca kariyerinde iki dünya şampiyonluğu yaşadı.

Taha Akgül: "Rekorumu geliştirdim"

Final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha, 9. Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği için çok gururlu olduğunu söyledi.

Finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-2 yenen Taha, "Gerçekten çok zor müsabaka geçti. Kondisyon olarak kanımın son damlasına kadar savaştım." dedi.

"Avrupa şampiyonalarında 9'da 9 yaptım." diyen milli güreşçi, şu ifadeleri kullandı:

"Gürcü rakibimle maçın zor geçeceği belliydi, kafa kafaya geçti. 5-2 üstünlükle 9. kez altın madalya aldım. 2016'da sakatlığım vardı, onu saymıyorum, maçtan çekildim. Hamdolsun tarihi bir rekor. Kendi rekorumu geliştirdim. Dua edenlere çok teşekkür ediyorum. Milli takım hocalarımız olsun, herkesin emeği var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum."

Tokyo 2020'de bronz alan Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olmak istediğini vurgulayarak, "Hedef, Paris 2024. 1,5 yıl var, çok kısa bir süre. Bu form durumumuzu korursak neden altın madalya olmasın. Hedefimiz orada da altın madalyaya ulaşabilmek." diye konuştu.

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31/03/2022 09:54