Türkiye’nin mülteci hamlesinden sonra Yunanistan ve Bulgaristan’dan ilk tepki

Yunanistan hükümet kaynakları ve Bulgaristan, İdlib’deki hain saldırı sonrasında flaş bir açıklama yaptı.

Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde, Yunan hükümetinden kaynaklar sınırlarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi.

Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda Türkiye’den çıkan Afgan mültecilerin Midilli Adası’na ulaştığı görülüyor.

Reuters haber ajansının haberinde Türkiye’nin İdlib’de yaşanan korkunç saldırı sonrasında Ankara’nın aldığı mülteci kararı sonrasında Yunanistan’ın Türkiye ile olan kara ve deniz hudutlarındaki denetimleri sıkılaştırdığı belirtildi.

Kaynaklar Atina’nın Avrupa Birliği ve NATO ile de işbu konuya ilişkin temaslarını sürdürdüğünü söyledi.

BULGARİSTAN DA AÇIKLAMA YAPTI

Yaşananların ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’dan da bir açıklama geldi. Reuters’ın “son dakika” koduyla servis ettiği haberde Bulgaristan Başbakanı Borisov’un sözlerine yer verildi. Borisov, ülkesinin Türkiye ile olan sınır kontrolünü sıkılaştırdığını söyledi.

Borisov, Türkiye’de bulunan mültecilerin AB sınırına doğru ilerlemesinden sonra Bulgaristan’ın güneydoğu komşusu Türkiye ile sınır güvenliğini sıkılaştırdığını belirtti. Borissov hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, “Çok sayıda kişi olduğuna dair verilerimiz var … Sınırda maksimum kontrolü sıkılaştırıyoruz” dedi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

FRONTEX ALARMA GEÇTİ

Bodrum, Kuşadası, Çeşme, Dikili gibi Yunan adalarına yakın kıyılardan yeni göçmen dalgası yaşanabileceği ihtimaliyle Yunan Sahil Güvenliği ve Avrupa Birliği’nin Sınır ve Sahil Koruma Ajansı (Frontex) alarma geçirildi. Yunan hükümetinin Samos, Kos ve Midilli Adaları’nda 30 binden fazla göçmen için kurmak istediği kalıcı kamplar için son üç gündür polisle çatışanlar, adalardaki göçmenlerin de Avrupa’ya götürülmesini istedi.

SAHİL GÜVENLİK UYARDI

Yunan adalarına geçişlerde tekne veya botlara ihtiyaç duyulduğu için, geçişlerin önümüzdeki günlerde yoğunlaşması öngörülüyor. Yunan ve Frontex devriyelerine yakalanmak istemeyen göçmenler, genellikle sabaha karşı, denizin durgun olduğu saatleri tercih ediyor.

Sabah saatlerinde Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda Afganistan vatandaşı olduğu belirtilen mültecilerin Yunan adalarına ulaştığı görülüyor.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ise tüm marina, balıkçı kooperatif ve örgütleriyle kayıtlı tekne sahiplerine göçmen geçişi ve tekne çalınmalarına karşı duyarlı olmaları yönünde mesaj gönderdi. Bu sabaha karşı Aydın’ın Didim ilçesinden Yunan adalarına geçmek isteyenleri taşıyan bir lastik bot Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerce engellendi. Sahil Güvenlik, Jandarma ve Polis’in sınırların açıldığına ilişkin bir emir almadığını, bu nedenle rutin görevlerini sürdürdüğünü söyleyen yetkililer, alınacak karara göre hareket edeceklerini söyledi.

YUNAN BASINI “TÜRKİYE BASKI OLUŞTURUYOR”

Yunanistan’ın Adalardaki basın yayın organları, Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararının, 2016 Türkiye Avrupa anlaşmasına aykırı olduğunu yazdı. Gazetelere demeç veren Yunan analistleri “Türkiye, Suriye macerasında AB ülkelerinin Türkiye ile birlikte hareket etmesi için baskı oluşturduğunu” görüşüne yer verdi.

Öte yandan Midilli, Sakız gibi Türk kıyılarına yakın ve çok sayıda göçmenin geçici kamplarda barındığı adalarda başlayan isyan dinmiyor. Midilli, Sakız ve Sisam’da kalıcı, kapalı göçmen kampı projesine karşı çıkan, göçmenlerin ana karaya gönderilmesini isteyen Yunanlılar kendi güvenlik güçleriyle dört gündür çatışıyor. Ana karadan feribot ve uçaklarla gönderilen güvenlik güçlerinin gaz ve plastik mermi kullanmasına rağmen ada halkı direnişini sürdürüyor.

28/02/2020 15:36