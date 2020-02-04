Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 nüfusu belli oldu.

Nüfus bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

İstanbul'un nüfusu, 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.

04/02/2020 10:17