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Türkiye’nin Oscar Aday Adayı Belli Oldu

Türkiye’nin 92 Akademi Ödülleri'nde (Oscar) yarışması için Bağlılık Aslı filmi aday adayı olarak belirlendi.

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24/08/2019

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Türkiye’nin Oscar Aday Adayı Belli Oldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, ABD'de yapılacak 92 Akademi Ödülleri (Oscar) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film Dalı'nda Türkiye aday adayını belirledi.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na başvuran 11 filmin değerlendirildiği Kurul’da yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı Bağlılık Aslı isimli film, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar aday adayı olarak oldu.

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TAGS: Türkiye, oscar, aday, haber, kıbrıs
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