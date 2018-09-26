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Türkiye'nin rakibi Fransa oldu

2018 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finale kalmak için eleme maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

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26/09/2018

Türkiye'nin rakibi Fransa oldu

2018 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımıçeyrek finale yükselme maçında Fransa ile karşılaşacak.

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada, B Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayan Türkiye'nin rakibi belli oldu.

Kanada'ya 71-60 yenilen Fransa, A Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayarak ay yıldızlıların rakibi oldu.

İki takım arasında eleme maçını kazanacak taraf çeyrek finale kalacak. Mücadele, yarın TSİ 19.30'da başlayacak.

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TAGS: 2018 FIBA Dünya Kupası
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