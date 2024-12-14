Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra faaliyetlerine başladı

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14/12/2024

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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra faaliyetlerine başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

 Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti

2012 yılında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı bugün göndere çekildi ve elçilik faaliyetleri yeniden başladı

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TAGS: Türkiye, Şam Büyükelçiliği
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Antalya’da büyük tehlike atlatıldı: Yanan uçak sabıkalı çıktı

HK TÜRKİYE

Antalya’da dün akşam faciadan dönüldü. Rus hava yolu firması Azimuth Airlines’a ait SU95 tipi yolcu uçağının sol motorunda başlayan yangın, uçak piste teker koyduğu sırada büyüdü. Ekipler yangına müdahale ederken, yolcular da uçaktan tahliye edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, söz konusu uçağın bir ay önce de başka bir iniş sırasında kaza kırıma uğradığı ortaya çıktı.

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