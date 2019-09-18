Türkiye’nin Sözde İhlalleri BM’ye Şikayet Edildi

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde FIR hattı ve deniz sahasında gerçekleştirdiği iddia edilen ihlaller, BM’ye şikayet edildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Vekili Poli Yoannu’nun 9 Eylül tarihinde BM Genel Sekreterine bir mektup göndererek, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde FIR hattı ve kıta sahanlığındaki ihlallerini şikayet ettiğini yazdı.

Gazete, BM Güvenlik Konseyi Genel Kurulu resmi belgesi olarak Pazartesi günü dolaşıma çıkan söz konusu mektupta, Türkiye’nin sözde ihlallerini ayrıntı ve kanıtlarla gösteren iki de ek belgenin yer aldığını vurguladı.

Haberde, Türkiye’nin sözde ihlallerine ilişkin mektubun içeriğine de ayrıntılarıyla yer verildi.

Gazete, Türkiye’nin sadece Haziran ayında hava ve denizde 145 ihlalde bulunduğu iddiasını da aktardı.

18/09/2019 12:25