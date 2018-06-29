HABER KIBRIS

Türkiye'nin suçlusu elimizde kaldı

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29/06/2018

Türkiye'nin suçlusu elimizde kaldı
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Evrim Kamalı

Türkiye-Kars’ta 2017 yılında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 Mayıs 2018 tarihinde KKTC’de olduğu tespit edilerek tutuklandıktan sonra iade işlemleri tamamlanıncaya kadar 11 Mayıs’ta cezaevine gönderilen Cengiz Yılmaz’ın işlemleri tamamlanamadı.

Zanlı Yılmaz, tutukluluk süresinin dolmasından dolayı dün Lefkoşa  Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Nakil işlemleri tamamlanıncaya kadar zanlının 30 gün daha tutuklu kalması yönünde emir alındı.Zanlı Yılmaz, TC-KKTC arasında suçluların iadesine yönelik anlaşma tahtında iade edilecek.

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TAGS: türkiye, ccengiz yılmaz, cinayet
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