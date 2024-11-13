Türkiye'nin taraftar haritası: En fazla taraftarı olan kulüp hangisi?

Socios.com’un yaptığı araştırmayla birlikte Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıkları ve taraftarlık tercihleri gün yüzüne çıktı. Türkiye’de özellikle üç büyükler, Anadolu kulüplerine kıyasla taraftar sayısında üstünlük kurarken yapılan ankette Trabzon’da, bordo-mavili taraftar sayısı rekora seviyeye ulaştı. Yaklaşık 50 bine yakın taraftarın katıldığı anketin sonuçları dikkat çekti.

81 ili kapsayan ankette “Taraftar olduğunuz takım hangisi” sorusuna cevap arandı. Yapılan anketin sonuçlarına göre 81 ilin 60’ında Galatasaray en çok desteklenen takım olurken, sarı-kırmızılıları, 17 ilde birinci olan Fenerbahçe takip etti.

Türkiye’nin nüfus olarak en kalabalık şehri olan İstanbul’da anket sonuçlarına göre yüzde 38,9 oranında Galatasaray taraftarı bulunurken İzmir’de ise yüzde 34,3 oranla Fenerbahçe ilk sırada yer aldı.

Ankette yüzde 87,7 rekor oran ile Trabzon'da birinci olan Trabzonspor, Türkiye'de en yüksek oranda kendi şehrinde desteklenen takım oldu.

Beşiktaş’ın anket sonuçlarına göre birinci olduğu tek il ise Iğdır olurken yüzde 36,54 oranla şehrin birinci takımı seçildi.

Ankete katılan 50 bine yakın taraftarın yüzde 39’u üniversite mezunu olurken lise mezunlarının oranı yüzde 32 ile ikinci sırada bulundu.

Dört Büyükler" arasındaki eğitim durumu sıralamasında ise yüzdesel oranlar birbirine yakın olmakla birlikte Trabzonsporlu taraftarlar yüzde 43,3'lük üniversite mezunu oranıyla sıralamada birinciliğe yerleşti.

“Sempati duyduğunuz ya da takip ettiğiniz yabancı bir takım var mı” sorusuna taraftarların verdikleri yanıtlar arasında Real Madrid yüzde 17,9 oranla ilk sırada yer aldı.