Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırıldığını açıkladı.

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04/11/2023

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Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırılması kararlaştırılmıştır." denildi.

 

04/11/2023 18:42
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TAGS: Türkiye, Tel Aviv, Ankara’
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