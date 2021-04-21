Türkiye’nin Ticaret Bakanı Mehmet Muş, DAÜ Mezunu

Türkiye’de gerçekleştirilen kabine değişikliğinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş oldu.

1982’de Trabzon’da doğan Mehmet Muş, üniversite eğitimini KKTC’de, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) aldı. Mehmet Muş, 2004 - 2005 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümünden Yüksek Şeref derecesi ile 4.00 ortalamayla mezun olmuştu.

Mehmet Muş, DAÜ’dekieğitiminin ardından, Washington State University School of Economic Sciences'ta Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı ve Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.

Sırasıyla; AKP İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Ekonomi İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini icra etti. 2011 yılında 24'üncü dönem AKP İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 25, 26 ve 27'nci dönemlerde İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürdü.

TBMM'de Dışişleri Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu üyelikleri yaptı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği'nin yanı sıra AKP Genel Merkezi'nde Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2014 yılında MYK üyeliğine seçilerek AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşleri Başkanlığı görevinde bulundu.

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21/04/2021 15:52