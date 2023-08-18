Türkiye'nin UEFA ülke puanında artış sürüyor

Futbolda Avrupa haftası geride kaldı.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, haftayı galibiyetle kapatırken; Yukatel Adana Demirspor ise mağlubiyetle tamamladı.

Bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10'uncu basamaktaki yerini korudu. Puanımız 30 bin 100'e ulaşırken, en yakın takipçimiz Avusturya ile aramızdaki puan farkı 600'e çıktı.

Türkiye UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

Son 5 sezonda en fazla katkı Başakşehir’den

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor.

Türkiye’de son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı 34 puanla Başakşehir’den geldi.

Asıl yarış grup maçlarıyla başlıyor

Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor.

Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor.

Turnuvalarda takımların aldığı/alacağı puanlar şöyle:

Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Konferans Ligi Elemelerde galibiyet 1 1 1 Elemelerde beraberlik 0,5 0,5 0,5 Gruplara katılım 4 - - Grup maçlarından itibaren galibiyet 2 2 2 Grup maçlarından itibaren beraberlik 1 1 1 Grup 1.liği - 4 2 Grup 2.liği - 2 1 Son 16 turu 5 - - Çeyrek Final 1 1 - Yarı Final 1 1 1 Final 1 1 1