 Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı

Türkiye'nin 2018 Gelir Vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi adının açıklanmasını istemedi, 3. sırada 54 milyon 169 bin 333 lirayla Rahmi Koç yer aldı.

2018 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri açıklandı.

2018 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında % 13,67; tahakkuk eden vergi toplamında % 14,44 oranında artış gerçekleşti.2018 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Nisan 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında % 29,01; tahakkuk eden vergi toplamında % 38,61 oranında artış meydana geldi.

3- MUSTAFA RAHMİ KOÇ



Tahakkuk edilen vergi miktarı:



54.169.333,78

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4- ŞARIK TARA



Tahakkuk edilen vergi miktarı:



36.215.995,95

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5- ERMAN ILICAK



Tahakkuk edilen vergi miktarı:



35.236.977,35

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6- SUNA KIRAÇ



Tahakkuk edilen vergi miktarı:



32.197.788,51



7- MEHMET ÖMER KOÇ



Tahakkuk edilen vergi miktarı:



29.280.745,40

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8- MEHMET SİNAN TARA



Tahakkuk edilen vergi miktarı:



26.221.782,82



9- GÖNENÇ GÜRKAYNAK



Tahakkuk edilen vergi miktarı:



25.404.692,06



10- İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

20/11/2019 11:57