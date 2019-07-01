Türkiye’nin yakınından geçseydi patriotlar vuracaktı...

Taşkent’e bugün düşen S-200 füzesi eğer Türkiye’nin hava sahasına girseydi patriot füzeleri ile vurulabilecekti. Haber Kıbrıs’ın askeri kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre KTTC’de füze savunma sistemi olmamasından ötürü S-200 düştü. Öte yandan Türkiye’nin S-400’leri Akdeniz kıyılarına koyması halinde KKTC’nin hava sahası da güvende olacak. Taşkent’e düşen S-200’ün ise yakıtının bitmesinden ötürü düştüğü kesinleşti. Askeri kaynaklar bazı durumlarda füzelerin bu şekilde “kör” ilerlediğini belirtiyor. Yine askeri kaynakların doğruladığı bilgiye göre KKTC tarihinde daha önce böyle bir füze düşme olayı yaşanmadı. Öte yandan ABD-Irak savaşı döneminde Akdeniz’de sık sık patlamamış torpiller bulunuyordu.