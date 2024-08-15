Türkiye'nin Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim KKTC'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, görevine başlamak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Büyükelçi, ailesiyle birlikte KKTC'ye ulaştığını ve Ercan Havalimanı'nda KKTC makamları tarafından sıcak bir şekilde karşılandıklarını belirtti.

Yeni görevine başlamaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Büyükelçi, "KKTC’nin ve kardeş Kıbrıs Türk Halkının yarınlara daha emin adımlarla ilerlemesi için hep birlikte omuz omuza çalışacağız," dedi. Bu açıklama, Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü ilişkilerin devam edeceğinin ve daha da ileri taşınacağının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Büyükelçinin, önümüzdeki dönemde KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek için çeşitli adımlar atması bekleniyor.