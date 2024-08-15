Türkiye'nin Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC'deki Görevine Başlıyor

Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Görevine Başlamak Üzere KKTC'ye Uğurlandı

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15/08/2024

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Türkiye'nin Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC'deki Görevine Başlıyor

Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) görevine başlamadan önce, Ankara'dan ayrılmadan önce kendisini uğurlayan ve iyi dileklerde bulunan dostları ve mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Serim, bu süreçte gösterilen nezakete teşekkür ederek, "Yeni görevimize başlamak üzere Ankara’dan KKTC’ye ayrılmadan evvel, bizleri uğurlama nezaketi gösteren ve iyi dileklerde bulunan dostlarımıza ve mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kalın sağlıcakla..." ifadelerini kullandı.

 

 

15/08/2024 13:15
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TAGS: Yasin Ekrem Serim
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